Drei Skifahrer bei Unfällen in Ehrwald und Sölden am Kopf verletzt

Ehrwald/Sölden – In Tirol sind bei Skiunfällen am Montag drei Personen am Kopf verletzt worden. Ein 15-jähriger deutscher Skifahrer zog sich beim Sturz im Skigebiet Ehrwalder Alm eine Gehirnerschütterung zu. Laut Polizei dürfte er gegen 14.40 Uhr von einem unbekannten Skifahrer geschnitten worden sein. Zuvor war es um die Mittagszeit am Tiefenbachferner in Sölden zu einem Zusammenstoß zwischen einem 36-jährigen britischen und einem 24-jährigen deutschen Skifahrer gekommen. Auch sie erlitten Kopfverletzungen.