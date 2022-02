Mehrere Schwerverletzte bei Skiunfällen in Tirol: 17-Jährige prallte gegen Liftstütze

Ehrwald/Sölden – In Tirol sind bei Skiunfällen am Montag mehrere Personen schwer verletzt worden, darunter auch zwei Jugendliche. Eine 17-Jährige prallte in Kühtai gegen eine Liftstütze und musste vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Sie war auf einer schwarzen Piste unterwegs und war über den Pistenrand hinaus geraten, als sie kurz abgelenkt wurde.