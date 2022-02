„Unbedingter Vernichtungswille": Mann in Bayern tötet Frau nach Umzugswunsch

Bereits zehnmal wechselt ein Ehepaar aus Bayern die Wohnung. Doch immer noch hat die Ehefrau etwas an ihrem Zuhause auszusetzen. Bei einem erneuten Umzugswunsch gerät der Ehemann in Zorn und erwürgt seine Frau. Der 68-Jährige muss für neun Jahre in Haft.