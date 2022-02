Lienz schafft Proberäume für junge Bands

„Unsere Jugend braucht Raum für Kreativität und muss auch einmal Gas geben können, ohne dass Nachbarn sich gestört fühlen“, sagt Manuela Miglar, die gemeinsam mit der Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Christopher Handl Pläne für ein neues Probelokal vorstellte. Die Stadt hat vor einigen Jahren das ehemalige Tiwag-Gebäude in der Peggetz erworben und darin Lagerräume eingerichtet. Auch Kunstschätze, die im Eigentum des städtischen Museums Schloss Bruck sind, sind in dem Depot gelagert. Zwei große Wohnungen im Obergeschoß stehen allerdings leer. „Wir können diese Wohnungen adaptieren und dann sechs bis sieben Proberäume längerfristig vermieten“, erklärt Blanik. Lediglich die Betriebskosten soll die Stadt den Bands in Rechnung stellen. „So handhaben wir das auch im Vereinshaus am Egger-Lienz-Platz in der Stadt.“ Zwei Jahre voller Einschränkungen hätten die jungen Leute in der Stadt verkraften müssen. „Wir möchten auch wieder Auftritte ermöglichen und unsere Bands und Nachwuchskünstler, die Stars von morgen, dabei finanziell unterstützen“, kündigt Blanik an. Im Herbst könnten die ersten Mieter einziehen. (bcp)