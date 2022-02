Maki Na Kamura in Galerie Kugler: Rätselhafte Suchbilder

Innsbruck – Die seit vielen Jahren in Berlin lebende Japanerin Maki Na Kamura bringt eine spannende neue Position in die doch sehr geschlossene Kugler’sche KünstlerInnen-Familie ein. Wobei die in Öl und Eitempera auf Leinwand gemalten Bilder der Immendorf-Schülerin an der Düsseldorfer Akademie auf einen ersten Blick doch höchst rätselhaft daherkommen. Als raffinierte Puzzles scheinbar abstrakter Farbflecken, die bei zunehmendem Seh-Abstand mehr und mehr assoziative Formen annehmen. Zum Gesicht oder zur Figur werden, zur Landschaft, zum Pferd oder geometrischen Muster.