Junger Zillertaler querschnittgelähmt: Hilfe nach schwerem Unfall auf der Piste

Hippach – Es war ein wunderschöner, sonniger Tag im Jänner, an dem das Leben eines 26-jährigen Zillertalers eine dramatische Wende nahm. Gegen Ende eines schönen Skitags ging ihm auf einem Ziehweg im Skigebiet am Horberg die Bindung auf. Er geriet über den Pistenrand hinaus und stürzte 13 Meter in den Wald. Mittels Seilbergung wurde der Zillertaler schwer verletzt geborgen und anschließend in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die Unfallfolgen verändern das Leben des jungen Mannes drastisch. „Er konnte letzten Sonntag die Intensivstation verlassen. Er ist vom Hals weg querschnittgelähmt“, weiß Theresia Rauch, Obfrau des Vereins „Zillertaler helfen Zillertalern“. Eine Reha und Umbauten in seinem Zuhause werden folgen.