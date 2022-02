Denkräume statt Echokammern: Neues Buch von Lukas Meschik

Innsbruck – Das Eingeständnis, etwas nicht zu wissen, verlangt Mut. Denn Nichtwissen kann als Schwäche ausgelegt werden. Und Schwächen bieten Angriffsflächen. Also wird auch angegriffen. Online und offline. Wobei die Grenzen zwischen on- und offline zusehends verschwinden. Wo sollte man eine solche Grenze auch ziehen? Die digitale Wirklichkeit ist nicht weniger wirklich als die analoge.

Lukas Meschik ist wahrlich kein Schwarzmaler. Meschik ist Musiker und Schriftsteller, einer der talentiertesten seiner Generation. Vor einer gefühlten Ewigkeit, im Herbst 2013, war er Stadtschreiber in Kitzbühel. Da hatte er gerade mit „Luzidin oder Die Stille“ einen Roman vorgelegt, der der assoziativen Unordnung des Internets und dem dort gesammelten Weltwissen, dem nützlichen genauso wie dem vordergründig unnützen, viel verdankt. Meschik ist Jahrgang 1988. Er wurde also mit und im Internet groß. Auf Facebook ist er einigermaßen aktiv. Vielleicht macht er sich auch deshalb keine Illusionen. „Wir haben verlernt, miteinander zu sprechen“ – so beginnt sein neuer Essay „Einladung zur Anstrengung“. Meschik rechnet darin nicht ab. Er denkt nach. Auch weil er weiß, dass er nicht alles weiß. Das stellt er dem Text als Motto voran. Und das ist – wie gesagt – mutig. Überhaupt ist Meschik ein mutiger Denker. Weil er sich mitdenkt. Er zeichnet die immergleichen Empörungsmechaniken im Netz nach, das selbstgerechtes Abkanzeln, die eitle Wortklauberei und die Diskurssimulationen mit und ohne Hashtag. Der vermeintlich offene Denkraum ist also begrenzt – und das Interesse an echtem Austausch, an produktiver Meinungsverschiedenheit enden wollend.