Bei PSG gegen Real sind alle Augen auf Mbappe gerichtet

Paris – Egal wie lange Mbappe öffentlich schweigt, er wird die Spekulationen jetzt erst recht nicht verhindern können. Über einen Wechsel zu Real hat der Superstar von Paris Saint-Germain angeblich ja noch nicht entschieden, das war zumindest das letzte, was er vor über einer Woche selbst zum Dauerthema beigetragen hat. Seitdem will der 23-jährige Franzose sich auf den Fußball konzentrieren und gegen PSG den Unterschied ausmachen.

"Meine Entscheidung ist noch nicht getroffen", hatte der Angreifer Anfang Februar zu den Wechsel-Spekulationen gesagt. "Auch wenn ich im Moment tun und lassen kann, was ich will, werde ich nicht hingehen und mit dem Gegner reden oder solche Dinge tun. Ich konzentriere mich weiterhin darauf, gegen Real Madrid zu gewinnen." Seitdem meidet er die Mikrofone. Klar soll die Sache in den Augen vieler trotzdem längst sein.