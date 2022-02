Über 14.000 wechselten im Vorjahr in Tirol den Energieanbieter

Innsbruck, Wien – 2021 suchten sich 12.478 Tiroler einen neuen Stromanbieter. Bei Gas gab es 1940 Wechselwillige. Das entspricht einer Rate von 2,5 % bei Strom und 3,4 % bei Gas, wie aus der aktuellen Marktstatistik der E-Control hervorgeht. Generell blieben die Wechselraten in Westösterreich niedrig. Am höchsten waren sie in Oberösterreich mit 6,8 % bei Strom und 8,4 % bei Gas. Die wenigsten Wechsler gab es mit 1,2 bzw. 2,5 % im „Ländle“, wo aber auch die Energiepreise tiefer sind. Insgesamt suchten sich 332.985 Abnehmer von Strom oder Gas einen neuen Lieferanten, nach 316.056 im Jahr davor.

Derzeit steigen die Strom- und Gaspreise im Großhandel extrem stark an, wodurch sich auch Endkundenpreise erhöht haben. Dazu gebe es einen Rückzug von Lieferanten aus dem Markt bzw. eine mittlerweile schmälere Palette an Angeboten. Im Herbst waren Kunden von einigen Anbietern recht kurzfristig gekündigt worden, wenn auch offenbar innerhalb gesetzlicher Fristen. Das alles führe zu einer Verunsicherung bei den Konsumenten, die nun vermehrt um Hilfe und Unterstützung anfragen, berichtet der Vorstand der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch. Die Energie-Hotline, die Schlichtungsstelle und generell die Beratung der E-Control stünden für alle Fragen zu Strom und Gas zur Verfügung. Versorger sollten ihre Abnehmer „fristgerecht und transparent informieren“. Grundsätzlich sei auch zu betrachten, dass sich mit einem Anbieterwechsel nicht mehr so viel einsparen lasse wie vor der Pandemie, weil eben in den letzten zwei Jahren sehr viele Angebote vom Markt genommen worden seien, so die E-Control.