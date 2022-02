Ein junger Pflacher arbeitet mit Kindern in Albanien

Sebi Jäger mit einer kleinen Gruppe seiner anvertrauten Schützlinge am Sportplatz in Shkodra. © Jäger

Shkodra, Pflach – Der Außerferner Sebastian Jäger hat vor knapp einem Jahr in Reutte maturiert und wollte vor einer üblichen Weiterbildung irgendwo auf der Welt etwas Gutes tun. In eigenen Worten schildert der 20-Jährige seine ersten Eindrücke vom Westbalkan:

„Während einer Zeit wie dieser fern zu sein, fern von vertrauten Gesichtern in einer anderen Kultur mit anderen Gewohnheiten, ist spannend. Arbeiten in einem Oratorium der Salesianer Don Boscos ist noch spannender. Was geschieht also in einer nördlichen Stadt Albaniens, wie unterscheidet sie sich vom mir bekannten Tirol? Ein Perspektivenwechsel, eine Reise in die Welt hinaus und in sich selbst hinein, das wollte ich probieren.

Vor mittlerweile zwei Jahren fasste ich den Entschluss, einen Zivilersatzdienst zu machen. Durch den Tipp eines Freundes wurde ich auf den in Wien ansässigen Verein „Volontariat bewegt“ aufmerksam. Diese Initiative von ,Jugend eine Welt‘ und den Salesianern Don Boscos entsendet Freiwillige nach Asien, Lateinamerika, Afrika. Und seit Corona auch nach Osteuropa in Sozialprojekte für Kinder und Jugendliche.

Eigentlich wäre es für mich schon letztes Jahr in das Silicon Valley Indiens, nach Bangalore, gegangen. Ähnlich spontan wie ein österreichischer Regierungswechsel zwang mich die Pandemie auf die Wartebank. Seit Oktober wandern meine Füße nun aber auf balkanischem Boden und meine Gedanken werden von einer künstlerischen Stadt namens Shkodra angeregt. Das kulturelle Zentrum Albaniens ist ein Ort mit Geschichte, in die sich BesucherInnen auch gerne zurückversetzt fühlen. In der Altstadt entlang der ,Pedonale‘ reihen sich Cafés, Ateliers und Kramläden. Die rechte Seite der Straße befindet sich überwiegend in christlich geprägter Hand und die linke in muslimischer. Verträumte BesucherInnen merken davon jedoch nichts, sind im Allgemeinen hier Moscheen und Kirchen aneinandergereiht. Wenn fünfmal täglich die Gebetsrufe erklingen – ohrenbetäubend durch die Lautsprecheranlagen der Moscheen – und dadurch Tausende Vögel in den Dachnischen der Häuser aufgeschreckt werden, verliert man sich schnell in diesem atemberaubenden Schauspiel.

Oft werde ich gefragt, was ich hier eigentlich mache. Wollen doch die meisten AlbanerInnen, die sich etwas von ihrem Leben erhoffen, raus aus dem Land, in dem sie keine Zukunft sehen. Denn die Chancen, sich hier etwas aufzubauen, sind gering, selbst für jene, die eine gute (Aus-)Bildung genießen durften. Dass gerade diese Leute abgehen, muss nicht weiter erläutert werden. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt im Ausland. Bei einem Durchschnittslohn von 305 Euro im Monat und 450 Euro als Arzt/Ärztin kann man diese Entscheidung gut nachvollziehen.

‚Wieso lernst du Albanisch?‘ werde ich – obwohl höchst angetan – gefragt. ‚Als Schlüssel zur hiesigen Lebenswelt‘, entgegne ich.

Während ich meine freie Zeit vormittags – bei auch in Albanien zurzeit frostigen Temperaturen – oft im Kaffeehaus verbringe, beginnt meine Arbeit nachmittags im Oratorium, was in etwa mit einem Jugendzentrum zu vergleichen ist. Als kritischer Soziologiestudent in einem christlichen Projekt mitzuwirken und mit Ordensleuten Seite an Seite zu leben, ist spannend, aber auch fordernd. Als Idealist der Realität vorgeführt zu werden, eine Herausforderung. Im Zentrum meiner Aufgabe stehen aber die Kinder und Jugendlichen im Projekt, die vor Energie und Lebensfreude nur so sprudeln. Ab 15 Uhr öffnen sich die Tore des Oratoriums und die Kinder strömen zum Spielen hinein. Außerdem gibt es auch noch einen Fußballverein, Volleyballclub, eine Basketballgruppe und einen von mir begonnenen, noch in den Kinderschuhen steckenden Gitarrenkurs.

Hier in Shkodra gibt es nur diesen Ort mit öffentlichen Sportanlagen und Spielmöglichkeiten, anders gesagt, Möglichkeiten, sich als Kind unabhängig vom religiösen Hintergrund ausleben zu können. Das lässt dann auch den Kritiker in mir erweichen.