„Inventing Anna“: Aufstieg und Fall einer Hochstaplerin

Die russischstämmige Lebefrau, geboren 1991 und aufgewachsen in Deutschland, zog es vor einigen Jahren nach New York City, ins Epizentrum alles Angesagten. In Manhattan änderte sie ihren Nachnamen von Sorokin auf Delvey und avancierte zum gerne gesehenen Member des Geldadels. Schließlich gab Sorokin/Delvey an, über ein Vermögen von 60 Millionen Euro zu verfügen, von wegen schwerreicher Herr Papa drüben im alten Europa.