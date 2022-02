Ski-Freestyler Svancer im Slopestyle-Finale, Tiroler Bacher in Quali gescheitert

Peking - Nach der Enttäuschung im Big Air hat Matej Svancer in seinem zweiten Bewerb bei den Olympischen Winterspielen in Peking den Sprung ins Finale geschafft. Der 17-jährige Ski-Freestyler landete am Dienstag in der Slopestyle-Qualifikation auf Rang neun und ist in der Entscheidung der besten zwölf am Mittwoch (ab 02:30 Uhr) dabei. Daniel Bacher belegte im Genting Snow Park in Zhangjiakou Rang 17 und schied aus.