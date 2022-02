Reaktionen zur Snowboard-Queen Gasser: „Sie hat am Höhepunkt abgeliefert"

Anna Gasser rechnete selbst nicht mit der Goldmedaille. © GEPA pictures/ Patrick Steiner

Anna Gasser (Doppel-Olympiasiegerin, via ORF): "Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich hätte heute wirklich nicht damit gerechnet. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich heute Favoritin bin. Dass es so gut gelaufen ist, dass ich den letzten Sprung zeigen habe können, den habe ich so hart trainiert, da bin ich einfach überglücklich. Ich muss sagen, ich war gar nicht so nervös für den Bewerb. Ich habe gewusst, ich muss mein Bestes zeigen. Ich wollte mein Bestes zeigen. Ich wäre glücklich gewesen mit einem dritten oder zweiten Platz. Wenn ich Vierte geworden wäre, wäre es natürlich bitter gewesen, aber ich hätte auch damit leben können. Dass das mit einem Sieg belohnt wird, ist einfach der Wahnsinn - ich freue mich so."

Karl Stoss (ÖOC-Präsident/via ORF): "Mit sechs Goldenen sind wir super unterwegs. Ich freu mich vor allem für die Anna. Diese drei souverän gestandenen Sprünge, das ist wirklich toll. 16 Medaillen ist ein großartiges Ergebnis für Österreich. Ich hoffe, dass wir an diesem Tag noch einige mehr machen. Ich habe Österreich irgendwo zwischen 14 und 17 eingeschätzt, nun sind wir jetzt schon so gut. Das freut mich als Österreicher und Präsident des ÖOC ganz besonders. Besonders freut mich, dass wir so breit aufgestellt sind. Wir können überall mit vorne dabei sein."

Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin): Ich habe eine große Freude. Ich habe gewusst, dass sie es bringen kann. Sie war ja vornehm zurückhaltend in ihren Aussagen, für sich selbst wird sie gewusst haben, dass sie abliefern kann. Doppelolympiasiegerin muss man erst einmal werden. Sie hat ja auch erwähnt, dass die Jungen nachdrängen, sie ist ja immer noch jung, aber zählt im Big Air schon zu den Älteren, das ist ihr jetzt hoch anzurechnen, dass sie sich auf so einem Level gehalten hat. Dazu kommt die schwere Verletzung von Clemens, das war für sie sicher nicht leicht, trotzdem ist sie konzentriert geblieben. Anna Gasser ist eine wirkliche Persönlichkeit, sie hat am Höhepunkt ihre beste Leistung abgeliefert.

Clemens Millauer (Lebensgefährte von Gasser): Ich habe vor dem Fernseher die Daumen gedrückt und gejubelt. Dass sie den letzten Sprung, der von Anfang an geplant war, dass sie den so gut reinbekommt, war das Nervenaufreibendste. Dass es hingehaut hat, war natürlich sehr schön. Sie hat, ohne an sich zu zweifeln, ihre Tricks perfekt gemacht. Es hat mich am meisten gefreut, dass sie wieder an einem so wichtigem Tag all das perfekt hervorholt, was sie in den letzten Jahren trainiert hat. Sie ist heute wirklich ihr bestes Snowboarden gefahren. Für mich ist es wegen der Verletzung bitter, aber es ist einfach cool, dass es sich für die Anna ausgezahlt hat.