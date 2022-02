Kombinierer Lamparter spät abgefangen, Gold an Norweger Graabak

Während Graabak zu seiner zweiten Goldmedaille in diesem Bewerb nach 2014 und seiner insgesamt dritten skatete, fiel Weltmeister Lamparter, der auf dem Weg zu Edelmetall zu sein schien, in der entscheidenden Phase des 10-km-Langlaufs zurück. Der 20-Jährige war als Führender in die letzte Runde gegangen, hatte sich bei minus 19 Grad bei der Aufholjagd nach dem Spitzentrio aber zu sehr verausgabt. Als die Norweger heranflogen, hatte Lamparter nichts mehr entgegenzusetzen.