Kriminalstatistik: Weniger Anzeigen, Tirol mit meisten Aufklärungen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). © APA/HANS PUNZ

Wien, Innsbruck – Auch im zweiten Pandemiejahr ist die Zahl der angezeigten Straftaten in Österreich weiter zurückgegangen. Genau 410.957 Delikte wurden 2021 bei der Polizei angezeigt, um 5,3 Prozent weniger als 2020 - und mit Abstand der geringste Wert der vergangenen zehn Jahre. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote leicht auf 55,3 Prozent an. Wie auch in den vergangenen Jahren weiter zugenommen hat die Internetkriminalität, hieß es bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2021.

Tirol bei Aufklärungen die Nummer 1

Dem österreichweiten Trend entsprechend ist auch in Tirol im zweiten Pandemiejahr die Zahl der angezeigten Straftaten weiter zurückgegangen. Die Zahl der Anzeigen sank 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Prozent, ließ Landespolizeidirektor Edelbert Kohler am Dienstag bei der Präsentation der Kriminalstatistik wissen. 31.370 Delikte wurden gemeldet. In puncto Aufklärungsquote hatte Tirol 2021 österreichweit die Nase vorn. 65,1 Prozent der Fälle konnten geklärt werden.

Dies entspreche einem Plus von 3,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr, hielt Kohler fest. Damit liege Tirol vor Oberösterreich mit 63,4 Prozent und Kärnten sowie Vorarlberg mit jeweils 63,3 Prozent. Österreichweit liege die Aufklärungsquote bei 55,3 Prozent. "Das gab es noch nie", sagte der Landespolizeidirektor und betonte, dass diese "Rekordwerte" trotz den der Pandemie geschuldeten "enormen Herausforderungen" und trotz "unzähliger zusätzlicher Agenden für die Gesundheitsbehörden - darunter etwa Kontrollaufgaben und das Abwickeln von Demonstrationen und Versammlungen" erzielt wurden.

📽️ Video | Kriminalstatistik 2021: Weniger Anzeigen, mehr Cybercrime

Pandemie führte zu Rückgang der Kriminalität

Den Rückgang der Kriminalität führte der Landespolizeidirektor vor allem auf das "stark dezimierte Nachtleben, verstärkte Grenzkontrollen und den spärlichen Tourismus" zurück. Vor allem im öffentlichen Raum seien die Straftaten zurückgegangen. Tirol verzeichne mit 12,8 Prozent im Bundesländervergleich den stärksten Rückgang bei den Straftaten, österreichweit wurden um 5,3 Prozent weniger Delikte bei der Polizei angezeigt als 2020 - und mit 410.957 Delikten mit Abstand der geringste Wert der vergangenen zehn Jahre. Mit 31.370 zur Anzeige gebrachten Delikten betrage der Tiroler Anteil an der bundesweiten Gesamtkriminalität 7,6 Prozent, präsentierte Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamts (LKA), bei der Pressekonferenz in Innsbruck weitere aktuelle Zahlen. Dieser Anteil sei annähernd gleich wie in den Vorjahren.

Auch Tersch verwies auf das Ausbleiben der Touristen, das vor allem in den Bezirken Landeck, Schwaz und Kitzbühel zu Rückgängen bei den Anzeigen führte. 2021 wurden 24.120 tatverdächtige Personen ausgeforscht und angezeigt, so Tersch, davon seien 9.313 sogenannte fremde Tatverdächtige - also Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Der Anteil dieser Gruppe war mit 38,6 Prozent rückläufig - 2020 waren es noch 40,4 Prozent gewesen. 649 Touristen wurden 2021 angezeigt, signifikant weniger als im Vorjahr mit 2.224. 806 kriminelle Asylwerber wurden ausgeforscht, in etwa gleich viele wie 2020.

Deutsche am häufigsten angezeigte Ausländer

Die "Top 5 Herkunftsländer" der in Tirol angezeigten Ausländer waren wie im Vorjahr Deutschland - mit großem Abstand auf Platz eins - dahinter folgten Rumänien, die Türkei, Italien und Serbien.

Bei den Gewaltdelikten hat es 2021 zwar einen leichten Rückgang von 1,8 Prozent gegeben, es wurden aber mehr Vergewaltigungen und Raubdelikte angezeigt. Laut Tersch fand 2021 eine Verschiebung "weg vom öffentlichen in den privaten Raum" statt. "Bei 64,5 Prozent der begangenen Tagen gab es ein Bekanntschaftsverhältnis zwischen Täter und Opfer", fügte die LKA-Leiterin hinzu. 1.556 Gewaltdelikte im privaten Raum wurden 2021 zur Anzeige gebracht. "Die Spanne reicht von Nötigung und Drohung über Körperverletzung bis hin zu Vergewaltigung", führte Tersch aus. 2020 waren Fälle häuslicher Gewalt bereits um 16,3 Prozent gestiegen, 2021 war erneut ein Anstieg um 16,1 Prozent im Vergleich zu Vorjahr zu verzeichnen.

Mit 41,1 Prozent stieg im vergangenen Jahr auch die Internetkriminalität erneut massiv. Erfreulich war die Kriminalitätsentwicklung hingegen in den Bereichen Suchtmittel- und Eigentumskriminalität, hier sank die Zahl der Anzeigen im vergangenen Jahr um ein Viertel.

Auch in der Landeshauptstadt Innsbruck setzte sich der allgemeine Trend des Kriminalitätsrückgangs 2021 fort. Wie im ganzen Bundesland konnte die Aufklärungsquote gesteigert werden. Sie lag nun bei 63 Prozent. Damit sei Innsbruck die beste Landeshauptstadt im Bundesländervergleich, unterstrich der Kriminalreferent der Stadtpolizei Innsbruck, Christoph Kirchmair. In 6.731 Fällen konnte die Polizei in der Landeshauptstadt die Tatverdächtigen ausforschen und zur Anzeige bringen.

Historischer Tiefstand in Österreich

Täglich wurden im Vorjahr in Österreich im Schnitt 1.126 Anzeigen erstattet. Insgesamt sind die gerichtlich strafbaren Handlungen auf "einem historischen Tiefstand angelangt", sagte der seit rund zwei Monaten amtierende Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. "Die Kriminalpolizeiliche Großwetterlage ist gut", meinte der Direktor des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer. Der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, hob die Aufklärungsquote von 55,3 Prozent hervor. Das sei eine Steigerung um knapp 13 Prozentpunkte alleine in den vergangenen zehn Jahren. Zum fünften Mal in Folge sei mehr als jeder zweite Fall geklärt worden, sagte Holzer.

Karner erläuterte die derzeitigen Herausforderungen der Exekutive, unter anderem die Cyber-Kriminalität. Globalisierung, Internationalisierung und Digitalisierung "haben unsere Welt in den letzten beiden Jahrzehnten verändert", konstatierte Karner. Cybercrime wurde vom Orchideen- zum Hauptthema, sagte Ruf. Im Vorjahr gab es 46.179 Cybercrime-Anzeigen. Das waren fast ein Drittel mehr als 2020. In diesem Jahr gab es 35.915 Anzeigen. Der Großteil der Online-Kriminalität entfiel wieder auf Betrug. So wurden 2021 insgesamt 22.440 Anzeigen wegen Internetbetrugs erstattet, ein Fünftel mehr als 2020. Betrug habe sich in den virtuellen Raum verlagert und mit diesen Delikten sei den Betroffenen zum Teil erheblicher finanzieller Schaden zufügt worden, sagte Karner. Der Großteil betreffe Bestellbetrügereien, erläuterte Holzer. Bei einem Viertel sind Händler die Opfer, bei einem weiteren Viertel bestellen Opfer auf privaten Verkaufsplattformen, erhalten aber keine Waren. Cybercrime-Delikte im engeren Sinn gab es laut Holzer im Vorjahr 15.484 angezeigte Fälle. Ein "trauriger Höchststand der letzten zehn Jahre" wurde bei Online-Kindesmissbrauch erreicht, sagte der BK-Direktor. Hier gab es im Vorjahr 1.900 Anzeigen, die Aufklärungsquote betrug 92,4 Prozent.

Besonders gefordert wurde die Polizei im Vorjahr bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. 2.100 Versammlungen wurden 2021 angezeigt, das waren täglich beinahe sechs Kundgebungen und Demonstrationen. Die Polizistinnen und Polizisten leisteten knapp 600.000 Einsatzstunden, berichtete Karner. Dabei wurden 25.000 Verwaltungsanzeigen erstattet und 550 nach dem Strafrecht. "200 Personen wurden nach der Strafprozessordnung festgenommen, 200 nach dem Verwaltungsstrafgesetz", sagte der Innenminister. Bei den Demonstrationen wurden etwa 60 Beamte verletzt. Gestiegen sind die Anzeigen nach dem Verbotsgesetz, 1.671 gab es im Vorjahr, nach 1.649 im Jahr 2020. Vor der Pandemie hat es 2019 insgesamt 1.388 derartige Anzeigen gegeben. Die Verharmlosung des Holocaust bei den Kundgebungen sei eine besondere Herausforderung. Es sei die "notwendige Aufgabe, dass wir gegen jedwede Form des Antisemitismus vorgehen", betonte der Minister. Mittlerweile nehmen an den Kundgebungen zwar insgesamt weniger Menschen teil, allerdings werde zu aggressiveren Mitteln gegriffen, sagte Karner. Es sei die Aufgabe der Polizei, wachsam zu sein.

Als weiteren Schwerpunkt nannte Karner den Kampf gegen die Schlepperkriminalität. 3.570 Anzeigen wegen Schlepperei wurden 2021 erstattet - das ist eine Verdoppelung zum Vorjahr, sagte Karner. Etwa 400 Schlepper wurden festgenommen. Menschenleben spielen in diesem Gewerbe keine Rolle, konstatierte der Innenminister.

Weiter zurückgegangen ist die Eigentumskriminalität. Noch vor zehn Jahren war diese "unser Sorgenkind", sagte Ruf. 108.613 Anzeigen wurden im Vorjahr erstattet, um 15 Prozent weniger als noch 2020. Fünf Jahre zuvor - 2016 - waren es mit 224.555 Eigentumsdelikten noch doppelt so viele gewesen. Einbruchsdiebstähle in Wohnräume wurden im Vorjahr 4.691 Mal angezeigt, vor zehn Jahren waren es noch dreimal so viele. Dieser Bereich ist aber "besonders sensibel, jede Straftat ist eine zu viel", sagte Ruf. Ähnlich deutlich reduziert hat sich im Zehn-Jahres-Vergleich auch die Zahl der angezeigten Kfz-Diebstähle. Sie sind auch gegenüber 2020 um ein Fünftel zurückgegangen. Österreichweit wurden 2021 insgesamt 1.168 Anzeigen erstattet. Jeden Tag wurden somit durchschnittlich drei Fahrzeuge als gestohlen gemeldet.

Eine leichte Steigerung um exakt 390 Anzeigen gab es 2021 bei der Gewaltkriminalität. Österreichweit wurden 67.441 Anzeigen bei der Polizei erstattet. Deutlich gestiegen - um zehn Prozent - ist der Bereich Gewalt in der Privatsphäre. 20.213 derartige Fälle wurden im Vorjahr angezeigt, hoch war die Aufklärungsquote mit 99,8 Prozent. Eine deutliche Steigerung - knapp zehn Prozent mehr - gab es bei angezeigten Vergewaltigungen. Mit 1.054 Delikten gab es erstmals eine vierstellige Anzahl an Anzeigen. 2020 waren noch 962 Vergewaltigungen angezeigt worden.

Bei den Tötungsdelikten gab es insgesamt weniger Opfer als 2020, damals waren es 50 gewesen. Im Vorjahr gab es laut Bundeskriminalamt insgesamt 40 Opfer eines vollendeten Mordes (Paragraf 75 Strafgesetzbuch), darunter 29 weibliche und elf männliche. Unter den 29 weiblichen Opfern war auch ein Kind. 2020 waren es 32 weibliche und 18 männliche Mordopfer gewesen. Vier der Toten waren Opfer des Terroranschlags.