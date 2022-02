Zwei Arbeiter bei Explosion in polnischem Sprengstoffwerk getötet

Krupski Mlyn – Bei einer Explosion in einer Sprengstofffabrik in Polen sind zwei Mitarbeiter ums Leben gekommen. Die Opfer seien 32 und 43 Jahre alt, teilte der Krisenstab in Kattowitz am Dienstag mit. Das Unglück ereignete sich am Montagabend in dem schlesischen Ort Krupski Mlyn. Nach Angaben der Feuerwehr kam es beim Mischen von 800 Kilogramm Nitroglycerin zu einer Explosion in dem Werk. Der Knall soll kilometerweit zu hören gewesen sein.