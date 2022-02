Gender Pay Gap: Lohntransparenz in Firmen laut Studie erfolglos

Frauen in Österreich verdienen im Schnitt 12,7 Prozent weniger als Männer.

Innsbruck – Seit geraumer Zeit müssen Unternehmen ab einer bestimmten Mitarbeiteranzahl Gehälter intern öffentlich machen. Eine Studie von "Business & Professional Women Austria" zeigte nun auf, dass diese Maßnahme zur Reduzierung des Gender Pay Gaps erfolglos sei. "Es war überraschend, dass wir überhaupt nichts gefunden haben", sagte der österreichische Studienautor und Juniorprofessor an der Universität Mannheim Andreas Gulyas. Um einen Effekt zu erzielen, könne aber bei der Lohntransparenz nachgeschärft werden.

Der Equal Pay Day am heutigen Dienstag, soll darauf aufmerksam machen, dass Österreichs Frauen – im Vergleich zu den Männern – 46 Tage im Jahr gratis arbeiten. Der Gender Pay Gap liegt laut "Business & Professional Women Austria" derzeit bei 12,7 Prozent. Eine Maßnahme, um diesen zu bekämpfen, ist die Einkommenstransparenz: Seit 2014 müssen alle Unternehmen ab 150 Mitarbeitern Einkommensberichte erstellen, die das durchschnittliche Einkommen in verschiedenen Gruppen über die Jahre darstellen, und diese intern veröffentlichen.

Dass diese Maßnahme nicht zu einer Angleichung der Löhne führte, stellte eine Studie fest, die in Bälde im "American Economic Journal: Economic Policy" erscheinen soll. Sie verglich Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern mit kleineren Betrieben, die keine Einkommensberichte erstellen müssen.

In den vergangen Jahren ist der geschlechterspezifische Gehaltsunterschied in Österreich nur leicht gesunken.

Man habe auch beim "Zoomen" in die Ergebnisse keine Effekte entdeckt, erzählte Gulyas. Nicht nur gibt es laut Studie keine Wirkung auf den Gender Pay Gap und individuelle Gehälter. Beispielsweise fanden die Forscher auch bei Mitarbeitern, die länger bei einer Firma tätig waren und die offengelegten Gehälter so für eine Neuverhandlung ihres eigenen Einkommens nutzen hätten können, keine Veränderung. Trotzdem stellte die Studie fest, dass Mitarbeiter ein große Interesse an den Gehalts-Informationen fanden und weniger oft den Job wechselten, seitdem sie diese kannten.