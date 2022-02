Unfall mit sieben Toten in Luttach: Ermittlungen kurz vor Abschluss

Die Unfallstelle in Luttach im Südtiroler Ahrntal.

Luttach – In der Nacht vom 4. auf den 5. Jänner 2020 ist es in Luttach im Südtiroler Ahrntal zu einem Unfall gekommen, der sieben Jugendliche aus Deutschland das Leben kostete. Sieben weitere wurden verletzt, einer davon trug irreversible Schäden davon. Die Ermittlungen gegen den 28 Jahre alten Unfalllenker, dem Mord im Straßenverkehr unter erschwerenden Umständen sowie mehrfache fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt werden, stehen kurz vor ihrem Abschluss.