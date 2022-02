Papierschnipsel statt Geld: Trickbetrügerin erbeutet 60.000 Euro

Hamburg – Um einen schweren Unfall ihres Mannes und ihres Enkels abwenden zu können, hatte eine Frau in Hamburg einer Unbekannten 60.000 Euro für eine Beschwörungszeremonie gegeben. Das Geld, dass sie am Ende der Beschwörung zurückbekam, entpuppte sich allerdings als wertlose Papierschnipsel. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte die Trickbetrügerin die 65-Jährige im Januar in einer Fußgängerzone angesprochen und behauptet, dass die beiden sich kennen würden. Direkt danach habe sie behauptet, dass Enkel und Mann der geschädigten Frau bei einem Verkehrsunfall sterben würden. Das könne jedoch verhindert werden, wenn die Bekannte viel Bargeld beschwören könnte.