Tiroler Holocaust-Überlebender Abraham Gafni im Alter von 93 Jahren gestorben

Innsbruck – Der aus Tirol stammende Holocaust-Überlebende Abraham Gafni (vormals Erich Weinreb) ist tot. Er verstarb vorige Woche im Alter von 93 Jahren in Israel. Er war der letzte bei den Novemberpogromen im Jahr 1938 vertriebene Innsbrucker, der noch in Israel gelebt hatte. Als Zehnjähriger war Gafni damals gemeinsam mit seinem Bruder nach Israel geflüchtet.

Im November 2018 war eine Tiroler Delegation mit Landeshauptmann Günther Platter nach Israel gereist. Dort kam es im "Klub der österreichischen Pensionisten" in Tel Aviv unter anderem zu einem Treffen mit Abraham Gafni, der seine berührende Geschichte erzählte.

Günter Lieder, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Innsbruck, sagte zum Ableben von Abraham Gafni, dass dieser "ein Stehaufmännchen" gewesen sei. "Er hat in Israel eine neue Heimat, ein neues Leben gefunden – dabei seine alte Heimat, Tirol, Innsbruck, Pradl, immer geliebt und kam, wann immer ihm das möglich war, hierher. Hier ging er seine alten Wege, traf seine alten Freunde, in Israel zeigte er uns stolz seine neue Heimat. Er war einer der Letzten, die Tirol verlassen mussten – wir werden ihm ein freundschaftliches und ehrendes Andenken bewahren", sagte Lieder.