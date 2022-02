Vier Tote nach Schiffsunglück vor Kanada,17 Menschen noch vermisst

Halifax – Nach dem Untergang eines spanischen Fangschiffes im Atlantik vor der Küste Kanadas sind mindestens vier Menschen gestorben. 17 weitere werden derzeit noch vermisst. Drei Menschen seien lebend von einem Rettungsfloß geborgen worden, berichtete Kapitänleutnant Brian Owens am Dienstag. "Wir haben Hoffnung, dass andere noch am Leben sind". Allerdings sei das Wetter vor der Insel Terranova für die Suchaktion mit Flugzeug, Helikopter und einem Schiff der Küstenwache "herausfordernd": Die Sichtweite sei niedrig und die Wellen bis zu vier Meter hoch.

Die Sprecherin der spanischen Regierung, Isabel Rodríguez, hatte zuvor in Madrid gesagt, man erwarte zahlreiche Tote. Das Unglück habe sich in der Nacht auf Dienstag (gegen 6.00 Uhr MEZ) ereignet, hieß es aus übereinstimmenden Quellen. Nach kanadischen Angaben waren zum Zeitpunkt des Unglücks 24 Seeleute an Bord des aus Galizien im Nordwesten Spaniens stammenden Schiffes "Villa de Pitanxo". Zur Ursache des Untergangs wurde vorerst nichts bekannt. (dpa)