Heck von Polizeiauto brach aus: Kollision auf der Brenner Straße

Steinach am Brenner – Auf der Brenner Straße im Gemeindegebiet von Steinach ereignete sich am Dienstag bei winterlichen Fahrverhältnissen ein Verkehrsunfall. Gegen 11.50 Uhr war ein Polizist mit seinem Dienstfahrzeug in nördliche Richtung unterwegs, als das Heck des Fahrzeuges ausbrach und in den Gegenverkehr schlitterte.