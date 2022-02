Windig, wechselhaft, warm: Wetter in Tirol spielt in den nächsten Tagen verrückt

Vor allem in den Bergen weht in den bevorstehenden Tagen kräftiger Wind.

Von vorn: Der Dienstag geht im ganzen Land recht trüb zu Ende. In tieferen Lagen fällt aus der dichten Wolkendecke (Schnee-)Regen, darüber kommt teils noch Neuschnee hinzu – vor allem im Zillertal und in Osttirol. Gegen Abend klingen die Niederschläge langsam ab, die Nacht verläuft überwiegend trocken, frostig und teilweise klar.

Frostig und bewölkt beginnt auch noch der Mittwoch. Im Laufe des Nachmittags strömt dank einer Warmfront aber milde Luft nach Tirol, meint der Meteorologe. Damit geht vielerorts auch wieder etwas Regen einher, die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter. Das Thermometer zeigt am Nachmittag maximal 7 Grad an.

So richtig bemerkbar macht sich die warme Luft am „turbulenten Donnerstag". Vor allem in den Bergen wehen Sturmböen, teils sogar orkanartige. Während im Außerfern noch einige Regentropfen fallen, bleibt es in Nordtirol meist trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Am meisten kann sich die Sonne auf der Südseite in Osttirol durchsetzen. Im ganzen Land wird es sehr mild für die Jahreszeit, bis zu 13 Grad sind möglich.