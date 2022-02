Penaltysieg über Bozen: Noch sind die Haie am Leben

Innsbruck – Nach einer 3:2-Führung im Schlussabschnitt konnten die Haie am Dienstag in der Tiwag-Arena durchaus einem verlorenen Zähler nachtrauern. Zumal der Ausgleich aus einem doppelt abgefälschten Schuss fiel. Es hätten drei, aber auch nur ein Punkt werden können, in jedem Fall war es der erste Sieg nach vier Niederlagen in Serie. Aber der Reihe nach: