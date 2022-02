Ski-Tage voller Tiroler Erfolge

Innsbruck – Am Glungezer wurden zuletzt nicht nur der Landescup, sondern auch die Tiroler Schülermeisterschaften im Super-G ausgetragen. Und dabei durften – wie in der Vorwoche beim Riesenslalom – Nina Pirker (SV Hippach) und Maja Waroschitz (SK Schwaz) über Titel jubeln. Bei den Burschen triumphierten indes Adrian Huber (SC Aldrans) und Luis Tönig (SK St. Johann). Und es geht schnell weiter für Tirols Ski-Talente, schließlich warten dieser Tage die ÖSV-Testrennen am Hochkar.