Neue Bushaltestelle direkt beim Milser Dorfarzt

Mils – Der Süden von Mils ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen – und soll mittels einer neuen Bushaltestelle nun auch öffentlich besser angebunden werden. Ältere Menschen hätten bisher oft den stark befahrenen Weg zum Dorfarzt im Marklfeld gescheut, meint BM Daniela Kampfl. Das werde sich nun ändern – zugleich soll man auch leichter vom Süden des Ortes ins Zentrum gelangen. Konkret wird die Buslinie 4169 in Richtung Süden künftig auf Höhe Weideweg halten, Richtung Zentrum direkt beim Dorfarzt. Dies könne man bereits in die Fahrplan-umstellung im April aufnehmen, sagten Gesine Borchert und Johannes Parchatka vom Verkehrsverbund Tirol beim Lokalaugenschein. (TT)