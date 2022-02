Vermarktungsoffensive: Tiroler Kalb immer öfter am Teller

Immer mehr in Tirol geborene Kälber werden auch im Land aufgezogen und vermarktet. © AMT

Innsbruck – Zufrieden zeigt sich Agrarreferent LHStv. Josef Geisler (VP) mit dem Ende 2020 ins Leben gerufenen Landesprogramm zur Stärkung der Inlandsvermarktung von heimischem Kalbfleisch. Dieses und die Qualitätsfleischprogramme der Agrarmarketing Tirol hätten einen wesentlichen Anteil an den erfreulichen Entwicklungen, meint Geisler mit Verweis auf die jüngsten Zahlen. „Unsere Vermarktungsoffensiven greifen. Über 5200 Vollmilchkälber, die sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit in Spezialbetriebe zur Kälbermast nach Italien gegangen wären, konnten damit in Tirol aufgezogen und im Land vermarktet werden. Damit einher geht eine spürbare Reduktion an Verkehr und Tiertransporten sowie ein Mehr an Tierwohl“, sagt Geisler.

Mehr als 1500 Betriebe haben sich mit durchschnittlich vier Kälbern von November 2020 bis Dezember 2021 an der Vermarktungsoffensive beteiligt und damit auch die regionale Versorgung mit Kalbfleisch gestärkt. Viele dieser Kälber finden – nachdem sie einen Sommer auf der Alm verbracht haben – über das Qualitätsfleischprogramm „Tiroler Almrind“ der Agrarmarketing Tirol den Weg in die Kühltheke und auf den Teller. Seit dem Start des Programms „Tiroler Almrind“ im Jahr 2018 konnte der Absatz um das Achtfache gesteigert werden. Für das heurige Jahr werden weitere Zuwächse erwartet. Aber nicht nur das „Tiroler Almrind“, auch die Qualität-Tirol-Fleischschienen „Grauvieh Almochs“, „Jahrling“ und „Kalbli“ sind auf Erfolgskurs. „Die Agrarmarketing Tirol verzeichnet im gesamten Rindfleischbereich kontinuierliche Absatzsteigerungen. In Summe konnte die Anzahl der vermarkteten Tiere in den vergangenen fünf Jahren um 60 Prozent gesteigert werden“, sieht Geisler eine anhaltend positive Tendenz. Allerdings kommen noch immer 70 Prozent des in Österreich konsumierten Kalbfleisches aus dem Ausland.