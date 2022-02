Mandatare in Schwaz wagen Abkehr von ihren alten Listen

Schwaz – Sie sind beide keine Polit-Neulinge in Schwaz, aber beide haben sich von ihrer alten Liste getrennt und jeweils eine neue gegründet: VBM Martin Wex will mit seiner Liste „Wir für Schwaz“ in den Gemeinderat wieder einziehen und der freie Mandatar Benjamin Kranzl hofft ebenso auf einen Platz in der Schwazer Politik.

Wex hat der Bürgermeisterliste den Rücken gekehrt und will mit eigenem Team durchstarten. Knapp 100 Ideen und konkrete Vorschläge umfasst ihr Programm. Dazu zählt u. a. ein Transparenzpaket. „Wir würden zusätzlich aber auch die Möglichkeit schaffen, Fehlentwicklungen angstfrei und anonym aufzuzeigen“, so Wex. Zudem müsse man Ausschreibungen und Vergaben nachvollziehbarer durchführen. Weiters will sich seine Liste für Freiräume für Jugendliche einsetzen. „Ob ein Picknick im Park, ein DJ im Grafenstadl, eine selbst verwaltete Bar in einem der ungenützten Lokale oder eine Nachtgastro im ehemaligen Postverteilzentrum – wir schaffen Rahmenbedingungen für junge Ideen“, sagt Wex. Weiters will er stadteigene Gründe nicht mehr verkaufen, sondern „nachhaltig nutzen“. Für leistbares Wohnen würde er eine stadteigene Baugesellschaft und Kampagnen zur Aktivierung ungenutzten Wohnraums forcieren.