Stadt Schwaz erneuert abgebrannte Sauna: Eröffnung am 1. März

Eineinhalb Jahre später ist es nun so weit: In der neuen Anlage wird letzte Hand angelegt und am 1. März öffnet die Sauna wieder ihre Türen. Die Freude darüber ist in der Stadt groß, da lässt sich BM Hans Lintner sogar zu einem Scherz hinreißen: „Die nächste Gemeinderatssitzung machen wir hier, dann sind wir alle richtig transparent.“ Die Verhandlungen mit Versicherung und allen Beteiligten seien nicht einfach gewesen, doch am Ende habe sich der Aufwand gelohnt. „Es wurde ein besonderes Ambiente geschaffen und die Anlage deutlich aufgewertet. Aus architektonischer Sicht ist sie auch die nächsten 20 Jahre noch zeitgemäß“, sagt Lintner. Rund 1,9 Mio. € wurden in die Neugestaltung investiert – die Tiroler Tageszeitung berichtete.