Tirol lockte im Vorjahr wieder mehr Firmen an

Innsbruck, Wien – Nach dem Corona-Jahr 2020 nahmen die Betriebsansiedelungen im Vorjahr wieder etwas an Fahrt auf. Die Standortagentur Tirol begleitete im Vorjahr insgesamt 31 Unternehmen bei ihrer Ansiedelung in Tirol, nach 30 im Jahr zuvor. Deutlich gestiegen ist auch die Investitionsbereitschaft der neu angesiedelten Unternehmen. In den kommenden drei Jahren planen die 31 Unternehmen, rund 25 Millionen Euro in Tirol zu investieren. 2020 beliefen sich ihre Investitionspläne noch auf rund 10 Mio. Euro. Die Unternehmen wollen zudem rund 184 zusätzliche Arbeitsplätze in Tirol schaffen, heißt es in einer Aussendung der Standortagentur Tirol. 11 Firmen wurden bei Betriebserweiterungen betreut, dabei seien Investitionen von 17 Mio. Euro geplant, 84 Arbeitsplätze sollen so entstehen.