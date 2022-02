Kollision bei Wendemanöver: Auto in Innsbruck zum Inn geschleudert

Innsbruck – Auf der Haller Straße in Innsbruck kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz vor 19 Uhr fuhr ein 24-Jähriger in Richtung Innenstadt. Plötzlich zog er mit seinem Auto – ohne den Blinker zu setzten – nach rechts und dann wieder nach links. Offenbar wollte er umdrehen. Dabei kollidierte sein Wagen im rechten Winkel mit einem nachfolgenden Pkw.