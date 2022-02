Diesel so teuer wie nie zuvor, auch Benzinpreis steuert auf neuen Höchstpreis zu

Gleichzeitig steigen aber auch die Preise für Super und schlagen ebenfalls mit 1,477 Euro pro Liter zu Buche; „gleiche Tagesdurchschnittspreise bei Diesel und Super waren in den vergangenen Jahren nur selten der Fall“, heißt es. „Die zusätzliche CO2-Bepreisung in der Höhe von 30 Euro je Tonne wird ab Juli 2022 Tanken weiter verteuern“, erklärt Nikola Junick, Verkehrswirtschaftsexpertin des ÖAMTC. „Dann werden die Preise an den Zapfsäulen um 7,7 Cent je Liter Super bzw. um 8,8 Cent je Liter Diesel steigen.“