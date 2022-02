Bremsleitungen an Lkw-Anhänger in Imst manipuliert: Zeugenaufruf

Imst – Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 14.40 Uhr machte sich in Imst ein Unbekannter an den Bremsleitungen eines Lkw-Anhängers zu schaffen. Dieser war am nördlichen Parkplatz des Einkaufzentrums FMZ Imst abgestellt. An beiden Bremsleitungen fanden sich mehrere Millimeter tiefe Einschnitte. Diese reichten laut Polizei gerade aus, um ein Versagen beider Bremskreisläufe des Anhängers herbeizuführen.