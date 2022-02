Mindestens 23 Tote durch Regenfälle und Erdrutsche bei Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Petropolis – Nach heftigen Regenfällen und Erdrutschen hat es in der Bergregion der brasilianischen Küsten-Metropole Rio de Janeiro mindestens 23 Tote gegeben. Dies berichtete das brasilianische Fernsehen am Dienstagabend (Ortszeit). Demnach wurden die Leichen gefunden, nachdem der Pegel im überschwemmten Stadtzentrum von Petrópolis gesunken war. An mehreren Stellen sei die Stadt überschwemmt und Autos seien mitgerissen worden, hieß es.

"In Moskau habe ich von der Tragödie erfahren, die sich in Petrópolis ereignet hat", twitterte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro. Er war am Dienstag in Russland angekommen, wo er am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen soll.