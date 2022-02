Die Salzburger Bullen sind voller Vorfreude: „Den Druck haben die Bayern“

Salzburgs „Terrier“ Rasmus Kristensen will Bayerns Weltmeister Kingsley Coman (r.) zähmen. © gepa

Salzburg – Die einen (Salzburg) können, die anderen (Bayern) müssen. Insbesondere nach der 2:4-Ligapleite in Bochum. Und während der erstmalige Einzug in die K.-o.-Runde der europäischen Königsklasse für Salzburg historisch war, ist es für den sechsfachen Champion aus München eine überragende Pflichtübung mit sechs Siegen (Torverhältnis 22:3) in einer Gruppe mit dem FC Barcelona, Benfica und Dynamo Kiew gewesen. Das genügt als Beweis, dass in der mit 29.520 Zusehern ausverkauften Arena in Siezenheim heute das Anschnallzeichen für die Bullen aufleuchtet.

Entgeltliche Einschaltung

„Wir können ein Klotz an ihrem Bein sein“, gab Jungstar Karim Adeyemi gestern bei der Pressekonferenz zu Protokoll. Die Jugend (Salzburgs Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahren) und Leichtigkeit des Seins sollen ein mögliches Trumpfass gegen einen am Papier übermächtigen Gegner sein. „Wir haben Historisches erreicht, deswegen sollen sich die Spieler freuen. Wir wollen unsere Art von Fußball auf den Platz bringen, aber in erster Linie sollen Freude und Spaß im Vordergrund stehen“, fordert auch Cheftrainer Matthias Jaissle im vermutlich größten Spiel seiner Trainerkarriere und gegen „die vielleicht beste Mannschaft der Welt“ den nötigen Mut ein. „Den Druck hat Bayern“, bestätigt der 20-jährige Münchner Junge Adeyemi, der dann bei Unterhaching „groß“ wurde, ehe es mit 16 Jahren nach Salzburg ging.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Wie sehr die Schlappe in Bochum den deutschen Rekordmeister zusätzlich gereizt haben wird, ist Salzburgs Bullen bewusst. Die Bayern wollen mit Sicherheit in Europa Dampf ablassen, um gleich wieder eine Duftmarke zu setzen. Und wie wenig Spielraum für eigene Fehler gegen Lewandowski und Co. bleibt, untermauerten die beiden Duelle in der Gruppenphase, die Salzburg mit 2:6 (heim) und 0:3 (auswärts) verlor. „Auch wenn die Ergebnisse sehr deutlich sind, waren die Spiele dabei teils sehr eng. Vor allem im ersten Match in Salzburg konnten wir lange Zeit sehr gut mithalten. Aber die Bayern haben uns am Ende gezeigt, dass wir auf diesem hohen Niveau keine Fehler machen dürfen“, erinnert sich der Schweizer Teamspieler Noah Okafor.

Jetzt einen von fünf Saugrobotern gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Man sei vorbereitet auf die Wucht, die einen gegen Bayern erwartet, betont Trainer Jaissle. Sportchef Christoph Freund baute in Servus TV darauf, dass sich die Balance zwischen dem unbändigen Drang nach vorne und der gleich wichtigen Disziplin, nach hinten zu arbeiten, verbessert habe. Die Hoffnung auf einen großen österreichischen Fußballabend lebt. (lex)