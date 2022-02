Debatte zur Wahl in Kufstein: Von neuen Ortsteilen und (in-)transparenten Beschlüssen

Kufstein – Transparenz, Bürgerbeteiligung, leistbares Wohnen und das Dauerproblem Verkehr waren die Themenkreise, die bei der TT-Online-Diskussionsrunde der Kandidatin und der Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Kufstein im Mittelpunkt standen. Birgit Obermüller (NEOS), Lukas Blunder (MFG – Menschen Freiheit Grundrechte), Richard Salzburger (Kufsteiner Volkspartei – Die Stadtpartei), Walter Thaler (Gemeinsame Kufsteiner Liste, GKL), Stefan Graf (Kufsteiner Grüne), Alexander Gfäller-Einsank (Für Kufstein SPÖ), Christofer Ranzmaier (FPÖ Kufstein) und Bürgermeister Martin Krumschnabel (Die Parteifreien) tauschten Ideen und Meinungen unter Moderation von TT-Redakteurin Jasmine Hrdina und TT-Redakteur Wolfgang Otter aus.

📽️ Video | Die Online-Debatte zur Wahl in Kufstein

Bei der Frage der Transparenz und der Bürgereinbindung gibt es naturgemäß unterschiedliche Ansichten, wie sich auch an der lebhaften Debatte zeigte. „Ich glaube, dass ein hohes Niveau bei der Transparenz gegeben ist“, erklärte Bürgermeister Martin Krumschnabel und verwies auf das Session-Netz, wo Mandatare auf die Unterlagen zugreifen können. „Hier liegen oft zu wenige Unterlagen vor“, kritisierte GR Richard Salzburger. Die Vorschläge reichen von „vollkommener Transparenz“, so Lukas Blunder, bis zur „frühzeitigen Kommunikation“, wie GR Alexander Gfäller-Einsank sagte. Selbst im Stadtrat sei es nicht immer leicht, die Informationen aller zu erhalten, warf Stadtrat Walter Thaler ein.

Es müsse wieder Anstand in der Politik geben, „die Transparenz ist nicht nur in Wien mit Füßen getreten worden. Ich kann mir eine breitere Einbindung der Bürger vorstellen“, sagte GR Birgit Obermüller. Stefan Graf brachte eine externe Stelle ins Spiel, bei der man anonym eine Beschwerde einbringen könne. Mehr Bürgerbeteiligung fordert auch LA Christofer Ranzmaier.

Die Diskussion entzündete sich auch um die Vorgangsweise bei der Unterbringung von Kindergartengruppen im Pflegeheim, um die in den vergangenen Monaten heftig diskutiert wurde. „Es kann nicht sein, dass es für den Seniorenrat ein Vetorecht gegen einen Gemeinderatsbeschluss gibt“, stellte dazu Bürgermeister Martin Krumschnabel klar.

Wenn es um Verkehr und Verkehrsentlastung in Kufstein geht, sprudeln die Ideen der Wahlwerber, wie sich zeigte. Dabei fanden sich auch einige gemeinsame Nenner bei den Ideen, wie der Ausbau der Radwege, der Öffis und deren Attraktivierung: „Wir brauchen eine vierte Buslinie“, meinte GR Gfäller-Einsank. Oder auch eine temporäre Fußgängerzone in der Innenstadt, die Stefan Graf ins Spiel brachte, um den „Verkehr zu reduzieren und den Oberen Stadtplatz attraktiver zu machen“.

„Massive Baumaßnahmen“ wiederum sprach GR Birgit Obermüller an, wobei ein Tunnel „durch das Kaisergebirge“ zu kostspielig ist. Aber über kleinere Maßnahmen müsse man reden dürfen, auch wenn der Boden wertvoll ist. „Eine weitere Alternative wäre nur die Stadtseilbahn“, sagte Obermüller.

Zum Tunnel selbst merkte Ideengeber Bürgermeister Krumschnabel an, „dass solche Tunnel das Land nur im Oberland baut, aber nicht im Unterland. Aber solange wir weiterhin alle gleich viel Auto fahren, wird es weiter viele Autos geben“, sagte Krumschnabel. „Wir machen uns den Verkehr selber“, stimmte auch Ranzmaier zu. Daher sei es wichtig, dass in der Stadtplanung berücksichtigt wird, dass Infrastruktur und Nahversorger fußläufig erreichbar sind. Nicht jede Lösung ist ideal, meinte Lukas Blunder, und „Begegnungszonen sind aus Sicht des Sicherheitsaspekts problematisch“. Und GR Salzburger, der Begegnungszonen forcierte, merkte an, dass sie nicht überall sinnvoll sind.