Österreichs Biathlon-Damen-Staffel landete auf dem neunten Rang

Peking/Zhangjiakou - Österreichs Biathlon-Frauen in der Besetzung Dunja Zdouc, Lisa Hauser, Anna Juppe und Katharina Innerhofer haben am Mittwoch in der 4x6-km-Staffel bei den Olympischen Spielen in Peking den neunten Rang belegt. Mit insgesamt drei Strafrunden und sieben Nachladern kam das ÖOC-Team 4:03,7 Minuten hinter Olympiasieger Schweden ins Ziel. Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Öberg und Elviera Öberg siegten vor dem Russischen Olympischen Komitee (+12,0) und Deutschland (+37,49).