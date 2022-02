Seit Jahren vermisstes Kind in USA in Stiegenversteck entdeckt

New York – Ein vor mehr als zwei Jahren als vermisst gemeldetes Mädchen ist von der Polizei im US-Staat New York in einem Stiegenversteck aufgefunden worden - in dem Haus seiner Eltern, die 2019 das Sorgerecht verloren hatten. Die Beamten in dem Ort Saugerties nördlich der Millionenmetropole New York City waren einem neuen Hinweis nachgegangen, dass sich die Sechsjährige dort befinden könnte, wie der örtliche Polizeichef Joseph A. Sinagra am Dienstag (Ortszeit) dem US-Sender NBC sagte.