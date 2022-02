Besuch im BKH Reutte verwehrt: Mann rastet aus und würgt Angestellten

Ehenbichl – Weil ihm der Einlass zum Krankenhaus in Ehenbichl verweht wurde, rastete ein 41-jähriger Österreicher aus. Wie die Polizei berichtete, wollte der Mann am Dienstag gegen 11 Uhr das Bezirkskrankenhaus Reutte betreten. Dabei wurde ihm von einem 30-jährigen Angestellten bei der Einlasskontrolle der Zutritt verwehrt. Grund dafür war ein allgemeines Besuchsverbot im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Vorschriften.

Erbost packte der 41-Jährige den 30-Jährigen am Hals und versuchte ihn zu würgen. Als daraufhin Augenzeugen zu Hilfe eilten und die Polizei verständigten, flüchtete der Angreifer. Der 30-jährige Angestellte erlitt bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades am Hals und an den Armen. Der 41-Jährige konnte ausgeforscht werden und wird auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)