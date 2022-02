Reaktionen zum Strolz-Märchen: „In den kühnsten Träumen nicht daran gedacht"

Johannes Strolz: Ich habe mich einfach auf meine Sachen konzentriert. Ich weiß, dass ich ein super Material hab. Gold habe ich schon geholt gehabt, somit habe ich gewusst, wurscht, was ich mache, ich fahre als Sieger weg. Ich war überraschend wenig nervös (vor dem zweiten Durchgang, Anm.). Ich glaube, dass ich zur Zeit sehr viel Freude am Skifahren habe. Das Kantentuning habe ich selbst gemacht. (An seinen Vater Hubert Strolz, der 1988 in Calgary Gold und Silber geholt hatte): Ja Papa, jetzt sind wir medaillenmäßig gleichauf bei Olympia.