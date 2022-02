Sechster Platz für Stadlober/Unterweger im Teamsprint, Männer-Duo Zehnte

Teresa Stadlober und Lisa Unterweger liefen im olympischen Finale auf den sechsten Platz. © GEPA pictures/ Patrick Steiner

Peking – Teresa Stadlober und Lisa Unterweger haben am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Peking im Finale des Langlauf-Teamsprints der Frauen in der klassischen Technik den hervorragenden sechsten Platz belegt. Das Duo, das sich im ersten Semifinal-Lauf als Dritte souverän qualifiziert hatte, bot auch im Endlauf eine ansprechende Leistung. Michael Föttinger und Benjamin Moser qualifizierten sich im Männerbewerb ebenfalls für das Finale und wurden letztlich Zehnte.

Stadlober und Unterweger hielten sich im Finale lange in der Spitzengruppe und ließen gar Norwegen hinter sich. Den Olympiasieg bei den Frauen holten sich Katharina Hennig und Victoria Carl für Deutschland. Carl ließ im Zielsprint die Schwedin Jonna Sundling (mit Maja Dahlqvist) und die Russin Natalia Neprjajewa (mit Julia Stupak) hinter sich. Stadlober und Unterweger hatten im Ziel 45,4 Sekunden Rückstand. Sie blieben dabei wie schon im Semifinale vor den Schweizerinnen und distanzierten auch die Norwegerinnen deutlich um mehr als 20 Sekunden.

"Wir sind superhappy mit dem sechsten Platz, das hätten wir uns nie gedacht. Unser Ziel war schon, dass wir ins Finale kommen", kommentierte Stadlober die Leistung. Unterweger ergänzte: "Das ist der größte Erfolg meiner Karriere. Man läuft nicht nur für sich selber, man läuft auch für die andere und will die nicht hängen lassen."

Österreichs Männer Michael Föttinger und Benjamin Moser belegten im Finale den zehnten Platz. Zuvor hatten sie sich im zweiten Semifinale als Vierte für das Finale qualifiziert. Den Sieg holten sich erwartungsgemäß die Norweger Erik Valnes und Johannes Hösflot Kläbo, der am Ende Finnland und Russland stehen ließ und sich seine insgesamt bereits fünfte Goldmedaille sicherte.

Silber ging an die Finnen Iivo Niskanen und Joni Mäki, Bronze an die Russen Alexander Bolschunow und Alexander Terentjew. Föttinger und Moser hatten sich in ihrem Semifinale hinter Italien, Schweden und der Schweiz durchgesetzt. "Wir haben uns da qualifiziert, das war unser großes Ziel", sagte Föttinger in einer ersten Reaktion. "Mega-Halbfinale. Der Michi ist so gut gelaufen mit den Burschen, am Schluss hieß es dabei bleiben", so Moser. "Wir haben beide unsere beste Leistung abgerufen."