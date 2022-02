Feuerwehrgroßeinsatz bei Brand in Nebengebäude der Wiener Hermesvilla

Wien – In einem Nebengebäude der Wiener Hermesvilla in Hietzing hat am Mittwochvormittag der Teil des Dachstuhls gebrannt. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 9 Uhr alarmiert und rückte mit 20 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften aus, wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl mitteilte. Gegen 10.50 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden.