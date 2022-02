Fleisch aus Geflügelskandal in Italien auch in Österreich

Wien, Salzburg, Verona – In Italien sind beim landesweit größten Hühnermastbetrieb AIA in Verona gravierende Tierrechtsverstöße festgestellt worden, so die deutsche ARD am Dienstag. Aufgedeckt haben das deutsche und italienische Tierschützer. Die Produkte werden in vielen Ländern Europas verkauft - darunter auch Österreich, wurde am Mittwoch bekannt. So hat Spar einen "ganz kleinen Anteil" Hühnerfleisch von AIA hierzulande im Sortiment, bestätigte eine Sprecherin der APA. Spar fordert nun Aufklärung.