Rentiere in russischer Arktis laut Tierschützern stark bedroht

Taimyra – Tierschützer beklagen ein Massensterben von Rentieren am Nordpolarmeer in Russland. Der Bestand der weltweit größten Population auf der Taimyr-Halbinsel sei seit 2014 von 417.000 auf nunmehr 250.000 Tiere geschrumpft, teilte die Umweltschutzorganisation WWF am Mittwoch in Berlin mit. Im Jahr 2000 seien noch eine Million Rentiere in der Tundra gezählt worden. Gründe für den Rückgang liegen demnach im Klimawandel und in der Wilderei.