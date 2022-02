Außereheliche Beziehung: Liebespaar in Afghanistans zu Tode gesteinigt

Seit der Machtübernahme der Taliban protestieren Frauen in Kabul immer wieder für mehr Rechte.

Kabul – Wegen einer außerehelichen Liebesbeziehung sind in der Provinz Badachschan im Nordosten Afghanistans eine Frau und ein Mann gesteinigt worden. Das bestätigten Vertreter der militant-islamistischen Taliban am Mittwoch. Die beiden Personen hätten gestanden, "zwei oder drei Mal" miteinander geschlafen zu haben, hieß es in der Mitteilung. Es habe keine Zweifel daran gegeben, dass das Paar eine "illegale Beziehung" geführt hätte, daher hätten sie gesteinigt werden müssen und seien nun tot.