Behörden deckten Handel mit gefälschten Medikamenten in Polen auf

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass ein kriminelles Netzwerk seit 2018 dutzende Tonnen gefälschter Medikamente aus Asien nach Polen geschmuggelt habe, berichteten die Behörden. Die Medikamente seien in Polen neu verpackt und anschließend über das Internet auch in andere europäische Länder verkauft worden, hieß es in der Mitteilung. (APA)