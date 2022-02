63-Jähriger nach Lawinenabgang vom Sonntag im Wipptal verstorben

Navis – Ein 63-jähriger Mann ist am Dienstag, nachdem er am Sonntag in Navis bei einer Skitour von einer Lawine verschüttet worden war, in der Innsbrucker Klinik verstorben, teilte die Polizei mit. Der Wintersportler war im Bereich der Schafseitenspitze unterwegs, als er beim Aufstieg von der Lawine erfasst wurde. Er wurde von anderen Tourengehern ausgegraben und anschließend reanimiert. Nun erlag er seinen Verletzungen. (TT.com)