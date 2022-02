Junger Mann raste mit Auto durch Kematen und zeigte falschen Ausweis

Kematen – In der Nacht auf Samstag erlebten Polizisten in Kematen etwas nicht alltägliches. Gegen 2.45 Uhr raste ein Pkw an ihnen vorbei – offensichtlich viel zu schnell. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, der Pkw-Lenker bretterte jedoch weiter mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort. Er verursachte auch noch einen Unfall mit Sachschaden, ehe er vor dem Gemeindeamt angehalten werden konnte.