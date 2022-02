Radfahrer stieß in Innsbruck mit E-Scooter zusammen: 17-Jähriger verletzt

Innsbruck – Am späten Mittwochnachmittag ist in Innsbruck ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Um 18.32 Uhr lenkte ein 19-Jähriger ein Fahrrad am Radweg der Museumsstraße in Richtung Osten. Gleichzeitig fuhr ein 17-Jähriger mit dem E-Scooter in die entgegengesetzte Richtung.