Teambewerb der Kombinierer: Das Beste kommt zum Schluss

Zhangjiakou – „Olympia ist etwas ganz anderes als der Weltcup!“, sagte ÖSV-Kombinierer Johannes Lamparter nach den beiden dramatischen Einzelbewerben in China, in denen der 20-jährige Tiroler als Vierter (Normalschanze) und Sechster (Großschanze) knapp seine erste Olympia-Medaille verpasste. Der als Jahrhunderttalent gehandelte Rumer wird die Erfahrung mitnehmen für weitere Großereignisse. „Das, was Johannes in seinem Alter bei den Spielen abliefert, ist richtig groß, und er wird weiter daran wachsen. Es gilt aufzustehen und weiterzumachen“, erklärte sein systemischer Coach Patrick Murnig mit Blick auf die abschließende Medaillenchance.

Heute (9 Uhr Springen, 12 Uhr Langlauf/jeweils live ORF 1) geht das Quartett Lamparter, Lukas Greiderer, Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz im Teambewerb an den Start. Fritz verdrängte damit Mario Seidl, gemeinsam kämpft man um die Fortsetzung der Medaillen-Serie: Seit 2017 holte die Mannschaft von Chefcoach Christoph Eugen bei vier Großereignissen in Folge Edelmetall. Wie bei den Spielen 2018 in Pyeongchang gab es da für Rot-Weiß-Rot auch bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften Bronze, diesmal soll Gold oder Silber her. „Wir hoffen, dass wir sie herausfordern können“, meinte der Steirer Rehrl in Richtung Norweger und Deutsche. „Auf der Schanze gehören wir sicher zu den Stärkeren. Aber ich glaube auch, dass wir auf der Loipe nicht schlecht sind.“

📊 Olympia-Team-Bewerb der Nordischen Kombination Format: 1 Sprung Großschanze, 4 x 5 km Langlauf

1 Sprung Großschanze, 4 x 5 km Langlauf Donnerstag (9.00/12.00 Uhr MEZ/live ORF 1) in Zhangjiakou

ÖOC-Team: Johannes Lamparter, Lukas Greiderer, Martin Fritz, Franz Josef Rehrl

1. Deutschland (Vinzenz Geiger, Fabian Rießle, Eric Frenzel, Johannes Rydzek) - 2. Norwegen (Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber, Jörgen Graabak) - 3. Österreich (Wilhelm Denifl, Lukas Klapfer, Bernhard Gruber, Mario Seidl) WM-Ergebnis 2021 in Oberstdorf (Normalschanze/1 Sprung, 4 x 5 km): 1. Norwegen (Espen Björnstad, Jörgen Graabak, Jens Luraas Oftebro, Jarl Magnus Riiber) - 2. Deutschland (Terence Weber, Fabian Rießle, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger) - 3. Österreich (Johannes Lamparter, Lukas Klapfer, Mario Seidl, Lukas Greiderer)

Zwar haben in den Einzelbewerben die Deutschen mit Vinzenz Geiger und die Norweger mit Jörgen Graabak die Olympiasieger gestellt und gesamt in der Loipe stabiler gewirkt. Rehrl wies aber darauf hin, dass für jeden nur 5 statt 10 km zu laufen sind. „Auf den schnelleren Sachen sind wir nicht so schlecht unterwegs. Das Stehvermögen und die Härte ist da.“ Besonders eben auch bei Fritz, wie der Steirer in dieser Saison schon mehrmals gezeigt hatte.

Der Absamer Greiderer hat mit Bronze im Normalschanzen-Bewerb schon eine Medaille und er war als Fünfter auch im Großschanzen-Event der Beste seines Teams. Bald nach dem Zieleinlauf hatte der Tiroler aber schon seinen Fokus auf den Mannschaftsbewerb gerichtet. Und er sieht die Chance gegen den Titelverteidiger als nicht schlecht: